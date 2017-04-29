Nallıhan ve Çamlıdere'de "Kadın Danışma Birimi" Açıldı

Şiddet mağduru kadınlara ulaşmayı ve destek vermeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ve Çamlıdere ilçelerinde de "Kadın Danışma Birimleri" açtı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayaş, Kazan, Kalecik, Hasanoğlan ve Çubuk'ta geçen yıl sonundan itibaren hizmete açılan kadın danışma birimlerine, bu haftadan itibaren Nallıhan ve Çamlıdere ilçeleri de katıldı. Aile içi şiddet başta olmak üzere çeşitli nedenlerle şiddete uğramış mağdur durumdaki çocuk ve kadınları 2 kadın sığınma evinde koruma altında tutan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde açtığı "Kadın Danışma Birimleri" ile de kırsal kesimdeki kadınların yardımına koşuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom'daki başkanlık binasında 2015 yılında faaliyete geçen "Kadın Danışma Merkezi"nce projelendirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında geçen yıl sonundan itibaren ilçelerde hizmete sunulmaya başlanan Kadın Danışma Birimleri sayesinde kadınlar, uzman personel tarafından yardım ve destek alma imkanı buluyor.



Psiko-sosyal ve girişimcilik desteği



Kadın Danışma Birimi'nde şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek ile yasal hakları hakkında bilgi verilirken, aile bütçesine katkı sağlamak isteyen girişimci kadınlara da el emeği ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda yardımcı olunuyor. Bu kapsamda bir taraftan KOSGEB ile girişimcilik kursu çalışmaları yapılırken, diğer taraftan da ilçe belediyeleri ve kadın sivil toplum örgütleri arasında gerçekleştirilen ortak çalışmalar çerçevesinde kadınlara sağlanacak destekler konusunda planlamalar yapılıyor. Kadın Danışma Birimleri'nde görev alan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları da kadınlara psiko-sosyal destek sağlarken, kadınlar mesleki eğitimlerde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan ortak kermesler düzenleyerek aile bütçelerine katkı sağlama imkanı yakalayacaklar.



Kadın Danışma Birimleri hakkında bilgi veren Kadın Sığınma Evleri ve Kadın Danışma Merkezi Sorumlusu Şenay Yılmaz, kırsal ilçelerde hem şiddet mağduru kadının başvurabileceği hem de ekonomik anlamda destek alabileceği birimler kurmanın önemine dikkat çekerek, "Bu çalışmayla, uzakta kalan kadınların sesini duyabiliyoruz, onlara doğrudan destek sunabiliyoruz ve yöresel sanatlardaki el emeklerini ekonomik girdi haline getirebiliyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Sığınma Evleri'nin 2007 yılından bu yana hizmette verdiğini hatırlatan Yılmaz, "Kadın Danışma Merkezi ise 2015 yılında hizmet vermeye başladı. Daha önceleri merkeze uzak olan kırsal sayılabilecek ilçede yaşayan kadınlardan başvuru alamadığımız için sorunlarını da bilmiyorduk. Kadınların sesine kulak vermek ve sorunlarına çare olmak amacıyla ilçelerde Kadın Danışma Birimleri kurduk. Son 4 aydır ilçelere gidip kadınlara bire bir destek sunuyoruz. 'Şiddet ve Şiddetle Mücadele Seminerleri' veriyoruz. Mesleki kurs ve girişimcilik kursu için de çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. - ANKARA