Nallıhan'da Türk Polis Teşkilatınin 172. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.



Polis Haftası etkinlikleri, Nallıhan Emniyet Müdürü Fikret Ağan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.



Törene; Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, Nallıhan Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Kurum Amirleri, Emniyet Teşkilat Mensupları, Siyasi Partilerin Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Başkan Öntaş, tören sonrasında İlçe Emniyet Müdürü Fikret Ağan başta olmak üzere törene katılan tüm emniyet mensuplarının kuruluş yıldönümünü kutladı. - ANKARA