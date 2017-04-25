Nallıhan'da İş-Kur Tarafından Kursiyer Seçmeleri Yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İş-Kur yetkilileri tarafından kursiyer seçmeleri yapıldı.



Nallıhan Kaymakamı Ferhat Özen'in girişimleri ve Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın destekleri ile Nallıhan ilçe merkezinde ve Çayırhan Mahallesi'nde açılacak olan İş-Kur destekli meslek edindirme kurslarının kursiyer seçmeleri, İş-Kkur yetkilileri tarafından Halk Eğitim Merkezinde yapıldı. Seçmeler sonucunda 145 kursiyer kurslara katılmaya hak kazandı.



Kursiyerlere İş-Kur tarafından kursa geldikleri her gün için günlük 25 TL cep harçlığı ödenecek. Kursiyerler bir taraftan meslek öğrenirken, diğer taraftan aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. - ANKARA