ANKARA'nın Nallıhan İlçesi'nde sabah saatlerinde Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi degerlendirme sonuçlarına göre Nallıhan'da bu sabah 08.22'de, 7 kilometretre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara'ya 107.24 km. İstanbul'a 244.20 km. uzaklığında olan depremin meydana geldiği saatlerde uykuda olan vatandaşların sarsıntıyı hissetmedikleri öğrenildi.
- Ankara
Nallıhan'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem
ANKARA'nın Nallıhan İlçesi'nde sabah saatlerinde Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANKARA'nın Nallıhan İlçesi'nde sabah saatlerinde Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads