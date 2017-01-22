Nallıhan'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem

ANKARA'nın Nallıhan İlçesi'nde sabah saatlerinde Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFET ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi degerlendirme sonuçlarına göre Nallıhan'da bu sabah 08.22'de, 7 kilometretre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara'ya 107.24 km. İstanbul'a 244.20 km. uzaklığında olan depremin meydana geldiği saatlerde uykuda olan vatandaşların sarsıntıyı hissetmedikleri öğrenildi.



- Ankara