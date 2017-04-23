Nalınlar

Necati Cumalı'nın yazdığı "Nalınlar", İzmir'in Urla ilçesi civarında yaşanan bir aşk hikayesi anlatılır.Köyün delikanlılarından Osman Yavaş, Esma'nın kızı Seher' aşıktır.

Nalınlar

Necati Cumalı'nın yazdığı "Nalınlar", İzmir'in Urla ilçesi civarında yaşanan bir aşk hikayesi anlatılır.

Köyün delikanlılarından Osman Yavaş, Esma'nın kızı Seher' aşıktır. Ancak köy muhtarı kendi lehine şahitlik yapmadığı için kırgın olduğu Osman'ın, Seher'le bir araya gelmesine engel olmak istemektedir. Diğer taraftan Seher'in ağabeyi de ailesinden kalan mirası paylaşmamak için kardeşini zengin biriyle evlendirmek istemektedir.


Tür: Komedi


Yaş Sınırı: 7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Perde: 2 Perde


Web Sitesi: http://www.tiyatrocezve.com

7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : Denizli

İlce : Merkez

Mekan : Denizli Çatalçeşme Oda Tiyatrosu

Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 30: 00

Kategori : Nalınlar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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