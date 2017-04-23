Necati Cumalı'nın yazdığı "Nalınlar", İzmir'in Urla ilçesi civarında yaşanan bir aşk hikayesi anlatılır.



Köyün delikanlılarından Osman Yavaş, Esma'nın kızı Seher' aşıktır. Ancak köy muhtarı kendi lehine şahitlik yapmadığı için kırgın olduğu Osman'ın, Seher'le bir araya gelmesine engel olmak istemektedir. Diğer taraftan Seher'in ağabeyi de ailesinden kalan mirası paylaşmamak için kardeşini zengin biriyle evlendirmek istemektedir.





Tür: Komedi





Yaş Sınırı: 7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Perde: 2 Perde





Web Sitesi: http://www.tiyatrocezve.com



7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : Denizli



İlce : Merkez



Mekan : Denizli Çatalçeşme Oda Tiyatrosu



Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 30: 00



Kategori : Nalınlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır