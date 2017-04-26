Nalbant Tecrübelerini Girişimcilerle Paylaştı

İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ve KOSGEB işbirliğinde açılan girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere, kamu kurumları ve devletin işleyişi ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.



Bilgi birikimi ve tecrübelerini kendi yaşamından örnekler vererek kursiyerle paylaşan Vali Yardımcısı Nalbant, girişimcilere tecrübe paylaşımında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu, kariyer planlamasının kişinin hedeflerine nasıl ulaşacağının yol haritası olduğunu, herkesin iş yaşantısında bir kariyer planı olması gerektiğini söyledi. Nalbant girişimcilere hayallerini, hedeflerini her zaman büyük tutmalarını istedi. Kariyer planlamasında en önemli konunun hedef belirlemek olduğunu vurgulayan Nalbant, "Hedeflerinizi belirleyin ve peşinden gidin. Karşılaşacağınız zorlukları aşmanın en önemli şartı inanmaktır. Yolunuza moralinizi bozmadan, inanarak yürümelisiniz. Umutsuz olmayın. Asla kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler de kendinize bir hedef koyarsanız başarılı olmamanız için hiç bir sebep yoktur. Her insanın farklı bir özelliği vardır. Eğer insan yeteneğini keşfeder ve bu yeteneğini geliştirmek için mücadele ederse başarılı olur. Hepimizin tek bir hedefi ve amacı var, sizin daha iyi yetişmeniz. Daha iyi bir geleceğe ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.



STSO Başkan Vekili Nedim Kuzu, bilgi ve birikimini kursiyerle paylaşan İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant'a teşekkür etti. - SİİRT