Nakliyeci Firmalara 'Kar' Uyarısı

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bulgaristan'a çıkış yapacak tır şoförlerini olumsuz hava şartları nedeniyle Hamzabeyli yerine Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etmeleri yönünde uyardı.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 'Nakliyeci firmaların dikkatine' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Hamzabeyli Gümrük Kapısından çıkış yapacak tır sürücüleri Bulgaristan'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kapıkule Gümrük Kapısından tercihen çıkış yapabileceklerdir. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.



Kapıkule'de kuyruk eridi



Öte yandan, geçtiğimiz hafta sonu Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Bulgar yetkililerin olumsuz hava şartları nedeniyle tedbir amaçlı sınırlı sayıda ve aralıklarla alım yapmasından dolayı Kapıkule güzergahında tır kuyruğu 25 kilometreye kadar çıkmıştı. Alımların normal seviyesine dönmesi ile birlikte Kapıkule'de tır kuyruğu 4 kilometreye kadar düşerken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise yoğunluğun devam ettiği ve tır kuyruğunun yaklaşık 9 kilometre uzandığı öğrenildi. - EDİRNE