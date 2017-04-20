Nakliye Hizmet Grubu Destek Çözüm Ortakları Koordinasyon Toplantısı

Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan, Nakliye Hizmet Grubu Operasyon Planı Ana ve Destek Çözüm ortakları koordinasyon ve işbirliği toplantısı Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.



Toplantıya ana çözüm ortağı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda muhtemel bir afette nakliye hizmetlerinin uygulama şekli ile karşılaşılan sorunlar ele alındı. Ayrıca toplantıda hizmet grubu personelinin 2017 yılı eğitim programı konusu görüşüldü. - TEKİRDAĞ