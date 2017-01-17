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Nakış Aşkı
17 Ocak 2017 Salı 20:35
El Nakışı AtölyesiEğitmen: Feriha YıldırımSergileme Süresi: 18-24 Ocak 2017.
El Nakışı Atölyesi
Eğitmen: Feriha Yıldırım
Sergileme Süresi: 18-24 Ocak 2017
Kaynak:
Etkinlik.io
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