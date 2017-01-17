Nakış Aşkı

El Nakışı AtölyesiEğitmen: Feriha YıldırımSergileme Süresi: 18-24 Ocak 2017.

Nakış Aşkı

El Nakışı Atölyesi

Eğitmen: Feriha Yıldırım

Sergileme Süresi: 18-24 Ocak 2017

Kaynak: Etkinlik.io

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