Nairobi)- Kenya'da Trafik Kazası: 26 Ölü

- Kenya'da trafik kazası: 26 ölü



NAİROBİ - Kenya'da Mombasa-Nairobi otoyolu üzerinde yaşanan trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Mombasa-Nairobi Otoyolu üzerinde Kambu'da meydana geldi. Mombasa'dan Nairobi'ye giden petrol tankeri ve Buscar Şirketi'ne ait otobüs çarpıştı. Kenya polis sözcüsü Leonard Kimaiyo yaptığı açıklamada, 26 kişinin öldüğünü ve birkaç kişinin ağır yaralandığını belirtti.