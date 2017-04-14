Naim Süleymanoğlu'nun Kilolu Hali Görenleri Şaşırttı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi olarak gösterilen Naim Süleymanoğlu, son haliyle şaşkına çevirdi.

Bundan yaklaşık 7 yıl önce tüm servetini tüketen Süleymanoğlu, 85 kiloya kadar çıkmıştı. Türk sporcu daha sonra karaciğerinden rahatsızlanarak uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.

Hürriyet gazetesine röportaj veren "Cep Herkülü"nün kilolu hali ise gözlerden kaçmadı.