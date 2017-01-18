Nail Olpak: Anayasa Süreci Hızlı Bir Şekilde Tamamlanmalı

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Meclis'te görüşülen anayasa değişikliği sürecinin hızlı şekilde tamamlanması gerektiğini belirterek, "Biz de işadamları olarak geleceğimize daha fazla odaklanmalıyız" dedi.



Nail Olpak, başkanı olduğu derneğin Gaziantep Şubesi'nin 22'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Nail Olpak, terör saldırılarının Türkiye'yi bölemeyeceğini belirtti. Dolar kurundaki artış nedeniyle işadamlarının elinden geleni yapması gerektiğini kaydeden Olpak, "Son günlerde dolarda artış var. Hükümet bu konuda çalışma yapıyor. İşadamları olarak biz de elimizden geleni yapmalıyız. Firmalar alışverişi euro, dolar ile yapıyor. Artık bu alışkanlığımızı bırakıp Türk Lirası'na dönmeliyiz. Böylece Amerika ve Avrupa borsalarından en az seviyede etkileniriz" dedi.



Olpak, Meclis'te görüşülen Anayasa değişikliğiyle ilgili de sürecin hızla sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti. MÜSİAD'ın 2013 yılında Anayasa ile ilgili görüşünü belirttiğini anlatan Olpak, şöyle konuştu:



"O zaman dedik ki 'Türkiye'de bir kuvvetler ayrılığı ilkesi var.' Ama sisteme bir bakıyorsun, karmaşık bir hal almış. Son seçimlerde cumhurbaşkanını da halk seçince, sistem içinden çıkılmaz bir hal aldı. Biz o zaman cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra 'Bu sistemin düzenlenip, bu karışıklığın ortadan kaldırılması gerek dedik.' Şu an Meclis süreci devam ediyor. Bu süreç hızlı bir şekilde tamamlanmalı. Biz de işadamları olarak geleceğimize daha fazla odaklanmalıyız."



Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan Genel Kurul'da, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı'na Mehmet Çelenk yeniden seçilerek güven tazeledi.



- Gaziantep