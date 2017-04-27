Naht Sanatı ve Ahşap Model Gemiler Bu Sergide

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika işçisi olarak çalışan Ercan Ersöz mesaisinden arta kalan zamanlarında yaptığı model gemi ve hat sanatı eserlerini Manisalıların beğenisine sundu.

'Naht Sanatı ve Ahşap Model Gemi' sergisi 477'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında MASKİ Alt Fuaye Salonu'nda görücüye çıktı. Festival kapsamında eserlerini sanatseverlerle buluşturduğunu belirten Ercan Ersöz, "Burada Naht Sanatı ve Ahşap Model Gemi eserlerimi Manisalılarla buluşturmaktan dolayı mutluyum. Geçen yıllarda da Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sergi açma fırsatım olmuştu. Bir fabrika da çalışıyorum. Bana kalan zamanlarımda da sanatla meşgul oluyorum. Eserlerimi sergilememde desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu. Sergi 30 Nisan tarihine kadar MASKİ Alt Fuaye Salonu'nda gezilebilecek.