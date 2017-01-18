Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, Gedizli genç girişimcilerle bir araya geldi.



Gediz Gençlik ve Kültür Merkezi'nde Gediz Genç Girişimciler Platformu tarafından düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor Konferansı'na katılan Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, iş yaşamındaki deneyimlerini Gediz Genç Girişimciler Platformu üyeleri ve esnaflarla paylaştı.



Düzenlenen Konferansa; Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Naci Cebecioğlu, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Gediz Genç Girişimciler Platformu üyeleri ve esnaflar katıldı.



Başkan Saraoğlu, "Güral ailesi, Kütahya'ya çok önemli sanayi tesisleri kurmuş ve dünya çapında önemli işler yaparak tanıtmıştır. Porselen, seramik, turizm ve cam gibi alanlarda sektörlerinin liderleri olmuşlardır. Bizim yorulmadan, bıkmadan çalışmaya ihtiyacımız var. Gediz'e gelip kıymetli deneyimlerini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum" dedi.



Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral da yaptığı konuşmasında; Aile şirketlerinde yaşanan olumsuzluklardan, Türkiye'nin gelişen sektörleri ve umut vadeden sektörlerden ve Türkiye'yi kısa ve uzun vadede bekleyen ekonomik verilerden bahsederek, iş yaşamından önemli deneyimlerini aktardı.



Başarının bir sırrı olmadığını, kuralları olduğuna işaret eden Nafi Güral, başarmanın temel kuralının istemek olduğunu belirterek "Hayal ettiğiniz, istediğinizin peşinden giderseniz, sonuca ulaşırsınız" dedi.



Gediz Gençlik ve Kültür Merkezi Kompleksini tanıtan Başkan Saraoğlu, günün anısına Nafi Güral'a Gediz'in Sözlü Geleneği ve Sırlı Gözlerle Gediz kitaplarını hediye etti. - KÜTAHYA