Nadja-Zula

Aziz Er'in yazdığı Nadja-Zula tiyatro oyunu, Hayal Perdesi Beyoğlu sahnesinde.

Nadja-Zula

Aziz Er'in yazdığı Nadja-Zula tiyatro oyunu,  Hayal Perdesi Beyoğlu sahnesinde...

Künye

Proje  Yapım: Furkan Yazıcı

Yazan: Aziz Er 

Konsept: Ali Bircan Teke

Oynayan: Furkan Yazıcı 

Ses Tasarımı ve Bateri: Ayberk Çölok

Afiş Tasarım: Yiğit Turan

Basın Danışmanı: M.Emin Düzcan 

Fiziksel tiyatro üzerine araştırmaya başlayan Zula ilk işi Nadja'yı gün yüzüne çıkarıyor.İktidarın gölgesi altında oynanan bir umutsuzluk oyunudur Nadja. Savaşın ve erkekliğin dalgaları arasında boğulan bir şairin, bilinçdışına doğru yaptığı yolculuktaki sayıklamalarıdır. Süren ve tekrarlanan bir zamanın içinde, uyum sağlamaya çalışmak, yorulmak ve kaçamamaktır. Sonu olmayan bir döngüde acı çekiyor "Olmak"tır.

Oyun Süresi: 60 dk.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu

Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Nadja-Zula

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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