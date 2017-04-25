Aziz Er'in yazdığı Nadja-Zula tiyatro oyunu, Hayal Perdesi Beyoğlu sahnesinde...



Künye



Proje Yapım: Furkan Yazıcı



Yazan: Aziz Er



Konsept: Ali Bircan Teke



Oynayan: Furkan Yazıcı



Ses Tasarımı ve Bateri: Ayberk Çölok



Afiş Tasarım: Yiğit Turan



Basın Danışmanı: M.Emin Düzcan



Fiziksel tiyatro üzerine araştırmaya başlayan Zula ilk işi Nadja'yı gün yüzüne çıkarıyor.İktidarın gölgesi altında oynanan bir umutsuzluk oyunudur Nadja. Savaşın ve erkekliğin dalgaları arasında boğulan bir şairin, bilinçdışına doğru yaptığı yolculuktaki sayıklamalarıdır. Süren ve tekrarlanan bir zamanın içinde, uyum sağlamaya çalışmak, yorulmak ve kaçamamaktır. Sonu olmayan bir döngüde acı çekiyor "Olmak"tır.



Oyun Süresi: 60 dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Nadja-Zula



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır