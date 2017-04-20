Nadja-Zula
Aziz Er'in yazdığı Nadja-Zula tiyatro oyunu, Hayal Perdesi Beyoğlu sahnesinde.
Aziz Er'in yazdığı Nadja-Zula tiyatro oyunu, Hayal Perdesi Beyoğlu sahnesinde...
Künye
Proje Yapım: Furkan Yazıcı
Yazan: Aziz Er
Konsept: Ali Bircan Teke
Oynayan: Furkan Yazıcı
Ses Tasarımı ve Bateri: Ayberk Çölok
Afiş Tasarım: Yiğit Turan
Basın Danışmanı: M.Emin Düzcan
Fiziksel tiyatro üzerine araştırmaya başlayan Zula ilk işi Nadja'yı gün yüzüne çıkarıyor.İktidarın gölgesi altında oynanan bir umutsuzluk oyunudur Nadja. Savaşın ve erkekliğin dalgaları arasında boğulan bir şairin, bilinçdışına doğru yaptığı yolculuktaki sayıklamalarıdır. Süren ve tekrarlanan bir zamanın içinde, uyum sağlamaya çalışmak, yorulmak ve kaçamamaktır. Sonu olmayan bir döngüde acı çekiyor "Olmak"tır.
Oyun Süresi: 60 dk.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu
Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Nadja-Zula
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır