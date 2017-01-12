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Nadezhda: 63 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 54

Nadezhda: 63 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 54

Kadınlar Euroleague B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Rusya'nın Nadezhda ekibi, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-54 mağlup etti.

Nadezhda: 63 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 54

Kadınlar Euroleague B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Rusya'nın Nadezhda ekibi, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-54 mağlup etti.

Salon: Orenburzhje

Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Milan Brziak (Slovakya), Mindaugas Vecerskis (Litvanya)

Nadezhda: Mitchell 19, Ouvina 2, Zhedik 2, Williams 8, Zahui 16, Anoikina 8, Petrushina 3, Sapova 5, Beglova

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Bahar Öztürk 11, Popovic 4, Melike Oral 2, Snytsina 9, Paris 20, Stankovic 6, Gamze Takmaz, Devran Tanaçan 2

1. Periyot: 14-8

Devre: 34-17

3. Periyot: 47-38

5 faulle çıkan: 39.41 Stankovic (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

İSTANBUL / DHA

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