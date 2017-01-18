Nadasa Bırakılan Alanlarda Baklagil Üretilsin Önerisi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de Hollanda büyüklüğündeki 4,1 milyon hektar alanın nadasa bırakıldığını belirterek, ülkenin bu alanları nadasa bırakacak kadar zengin olmadığını, münavebeyle nadas alanlarının önemli bir bölümünde baklagil tarımı yapılabileceğini ifade etti.



Bayraktar, Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, baklagillerin sağlıklı beslenmedeki yerinin son yıllarda fark edildiğini, bu doğrultuda üretim ve tüketiminin yaygınlaşmaya başladığını kaydetti.



Baklagillerin önemli bir bitkisel protein kaynağı olduğunun altını çizen Bayraktar, "Dünyada 85,6 milyon hektarlık alanda 77,5 milyon ton baklagil üretiliyor. Türkiye, baklagillerde çok büyük bir potansiyele sahip. Hindistan'ın yüzde 25 payla ilk sırada yer aldığı baklagil üretiminde ülkemizin payı yüzde 2,5 seviyelerinde bulunuyor. Türkiye, dünyada 85 milyar dolar piyasa değerine,14 milyar dolar ihracat tutarına konu olan baklagillerde çok büyük bir pay alabilir." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, baklagillerde üretim alanlarının artırılması gerektiğine işaret ederek, 1990'lı yıllarda 20 milyon dekar alanda baklagil ekimi yapılırken, bugün bu rakamın 8 milyon dekara kadar gerilediğini aktardı. Bayraktar, üretimin artırılması noktasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Havza Bazlı Destekleme" modeli ile prim desteğinin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.



"Hollanda büyüklüğündeki alan nadasa bırakılıyor"



TZOB Başkanı Bayraktar, Türkiye'de Hollanda büyüklüğündeki 4,1 milyon hektar alanın nadasa bırakıldığına dikkati çekerek, "Bu alanları nadasa bırakacak kadar zengin değiliz. Baklagillerde üretim açığımız var. Münavebeyle nadas alanlarının önemli bir bölümünde baklagillerin tarımı yapılabilir. Biyolojik gübre işlevi gören baklagiller, toprağı azot bakımından zenginleştiriyor, tarımda verimi artırıyor.

Toprak verimliliğinin artırılması ve korunması yönünden önemli katkılar sağlayan baklagillerin ekim nöbetine alınması teşvik edilmeli, kurak ve yarı kurak alanlarda nohut ve mercimeğin, sulu alanlarda ise fasulyenin ekim nöbetine alınması sağlanmalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.



Bayraktar, üreticilerin yeniden baklagil üretime yönlenebilmesi için prim desteklerinin artırılarak devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek, hasat dönemlerinde baklagil ithalatına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.