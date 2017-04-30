Nadal, Barcelona'da 10. Kez Şampiyon

İspanyol tenisçi Nadal, Avusturyalı Thiem'i 2-0 yenerek Barcelona Açık Erkekler Turnuvası'nda 10. şampiyonluğunu elde etti.

Nadal, Barcelona'da 10. Kez Şampiyon

İspanyol tenisçi Nadal, Avusturyalı Thiem'i 2-0 yenerek Barcelona Açık Erkekler Turnuvası'nda 10. şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Fc Barcelona, Barcelona, Şampiyon, Tenis, Oğlan, Erkek
sponsored ads