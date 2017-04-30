Nadal, Barcelona'da 10. Kez Şampiyon

İspanyol tenisçi Nadal, Avusturyalı Thiem'i 2-0 yenerek Barcelona Açık Erkekler Turnuvası'nda 10. şampiyonluğunu elde etti.
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