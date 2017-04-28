Naci Topçuoğlu Myo "Halıya Estetik Dokunuşlar Projesi" ile Farkılık Oluşturuyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde "Halıya Estetik Dokunuşlar Avrupa Birliği Projesinin Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.



Etkinliğin açılışında konuşan Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, kilim ve halı işinin estetik bir iş olduğunu, Gaziantep'i bir estetik şehri olarak tanımlanabileceğini söyledi. Türkiye halı üretiminin yüzde 90'ının Gaziantep'te yapılıyor olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Şahin, "Projenin başlığı halıya estetik dokunuş projesi, benim için çok kıymetli, değerliydi. Estetik deyince aklımıza sadece halı ve kilim gelmemeli. Hayatımızın her evresine mutlaka estetik dokunuşlar gerçekleştirmek zorundayız. Eğer biz yeni bir medeniyet inşası hayal eden bir Türkiye isek, hayatımızın her evresinde mutlaka estetiğin bir yeri, yurdu, dokunuşu olmak zorunda" dedi.



Geleneksel halı üretimi yaşatılmalı



Geleneksel halı üretiminin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Gaziantep, eski el dokuması halılarının da üretildiği bir şehir olmalı. Şunu mutlaka başarabilmeliyiz. Zihnimdeki Gaziantep halıcılığı şu, eğer bir gün binbir gece masallarındaki o uçan halıyı üretebileceksek, onu üretebilecek tek şehir Gaziantep olacak. Buna inanıyorum, bunları hayal etmemiz lazım. Eski o halıcılar, eski geleneği yaşatabilmenin de çabalarını, gayretlerini bu şehirde göstermeliyiz" şeklinde konuştu. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Bakanlık projeleri kapsamında Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne büyük paralar aktarıldığını, maalesef Avrupa Birliğinden alınan payın ise harcanan paraların çok gerisinde kaldığını söyleyerek, "Kendi ödediğimiz paranın bile ancak yüzde 25'ine yakınını geri alabiliyoruz. Avrupa bizi beslemiyor. Projeler bazında yatırdığımız teminat paralarıyla biz Avrupa'yı besliyoruz. O yüzden birkaç açıdan mutluyum. Birincisi, kendi milletimizin parasal değerini Avrupa'dan tekrar bu proje adı altında geri alabildiğimiz için mutluyum. İkincisi bir üniversitenin öncülüğünde hem akademik programlama hem de topluma bakan yönünü buluştura bildiğimiz için mutluyum. Üçüncüsü Türkiye makine halıcılığında dünya lideridir ve bu dünya liderliğini sağlayan da Gaziantep'tir" ifadelerini kullandı.



Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı



Prof. Dr. Gür, hayata geçirilen projelerin yapılacakların teminatı olduğunu belirterek, "Gaziantep'te halı sektörünü ileriye nasıl taşıyabiliriz. Resesyon dönemlerinde bu sektörün batmasını nasıl kurtarabiliriz diyerek katma değeri yüksek ürünler için böyle bir proje yaptık. Bu projenin arkasında da Sayın Bakanımız başta olmak üzere durdular. Sayın Bakan Yardımcım verdiğiniz paranın doğru ellerde olduğunu görüyorsunuz. Sadece vaatlerle değil yapılmış olanlar üzerinden konuşuyoruz. Bu yaptığımız projeler gelecekte yapacağımız projelerin teminatıdır" ifadelerine yer verdi.



"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olacağız"



Projenin makine halısı desinatörü yetiştirme esasına dayandığını aktaran GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, proje bittiğinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olacaklarını belirterek, "Özellikle makine halısı desinatörlüğünde beşinci düzey dediğimiz ve Türkiye'de olmayan müfredatı bu projeyle yazmış olacağız. Yine bu yazmış olduğumuz müfredat Milli Eğitim Bakanlığımızın onayından da geçiyor ve ardından bu proje kapsamında en az 20 tane hazırlamış olduğumuz bu müfredatla eğitim görmüş halı desinatörü yetiştireceğiz. En az 10 tane de halı desinatörlüğünü yetiştirecek formatör yetiştireceğiz. Projemiz bir yıl süreyle devam eden bir proje. Eylül 2017 tarihinde bitecek. İçeriği zaten devam ediyor olacak" şeklinde konuştu. dedi.



GAÜN öğrencileri şanslı



İpek yolundan dolayı Gaziantep'te ticaretin geliştiğini kaydeden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, "1950'li yıllarda Antep'te havluculuk var. Belli bir yere geldikten sonra kulvar değiştirmiş kilimcilik başlamış. Halıcılığa 1980'li yıllarda başlamış. 1984 yılında halıcılığa geldim" dedi.



Kaplan, öğrencilerin Gaziantep'te ve Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gördükleri için şanslı gördüğüne dikkat çekerek, Halıya Estetik Dokunuşlar Avrupa Birliği Projesi'nin önemini anlattı. Konuşmaların sonrasında Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan'a plaket verildi.



Programda Makine Halısı Desinatörlüğü Formatör Eğitimine katılanlara sertifikaları takdim edildi. - GAZİANTEP