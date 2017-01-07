Kuzey Amerika'nın en büyük klasik müzik organizasyonu olan The Metropolitan Opera, açıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanından gelen çok yaratıcı ve yetenekli sanatçılara, dansçılara, orkestralara ev sahipliği yapıyor. Mozart, Bizet, Verdi gibi dünyaca ünlü sanatçıların ölümsüz besteleriyle en seçkin gösteriler, Akmerkez CinemaPink'te New York'tan canlı yayınla opera severlerle buluşuyor.



Türkiye'de ilk olarak Akmerkez CinemaPink'te kullanılan Sony Digital Cinema 4K görüntü sistemi ve 36 surround speaker + 2 surround subwoofer ile 3 boyutlu ses deneyimi yaşatan Dolby Atmos ses sistemi eşliğinde, yenilenen sinema koltuklarının konforlu ortamı opera zevkinizi taçlandırıyor.