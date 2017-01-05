Nabiullina, Avrupa'daki En İyi Merkez Bankası Başkanı Oldu

İngiltere'nin The Banker dergisi, Elvira Nabiullina'yı ekonomik kriz koşullarında başarılı çalışmalar yürütmesi sebebiyle 2016 yılının Avrupa'daki en iyi Merkez Bankası Başkanı seçti.



Dergide yer alan haberde, Merkez Bankası Başkanı'nın son yıllarda ruble devalüasyonu ve bankacılık sektöründeki sorunların yaşandığı ekonomik kriz koşullarında çok iyi çalıştığı belirtildi.



Açıklamalarda şu ifadelere de yer verildi:



"Elvira Nabiullina'nın güçlü elleri ülkeyi zorluklardan kurtarmayı başardı ve göründüğü üzere 2017 yılında ekonomik artışı geri getirecek.



2016 yılı başında Rusya'da enflasyon 2008 yılından itibaren en yüksek seviye olan yüzde 12.9'a ulaşmıştı. IMF'nin verilerine göre, 1992 yılından itibaren enflasyon hiç yüzde 6.1'in altına düşmedi. Fakat Nabiullina'nın çabaları sayesinde fiyat artış temposu sene sonunda yüzde 6'nın altına düştü. Enflasyonun düşmesi faiz oranlarının düşmesine de neden olacak.



Bunun yanı sıra Nabiullina bankacılık sektörünün canlanması için önemli adımlar attı. 2014 yılında Merkez Bankası 300'den fazla bankanın, bir başka deyişle Rusya'daki kredi kuruluşlarının yüzde 30'unun lisansını iptal etti." - Moskova