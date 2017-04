Nabi Avcı: Bu 200 Yıldır Devam Eden Büyük Bir Soygunun Bir Parçasıdır

Enver Alas, İstanbulDHA



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bugün ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek bir müzayedede açık artırmayla satışa çıkarılacak Anadolu'dan kaçırılan 5 bin yıllık bir heykelin Türkiye'ye iadesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Avcı, "Bu herhangi bir eserin iadesinden ibaret değildir. Bu 200 yıldır devam eden büyük bir soygunun bir parçasıdır" dedi.



Nabi Avcı, 'Geleneksel Türk Okçuluğu'nun, UNESCO 'Somut olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne alınması için bakanlık tarafından yapılan başvuruyla ilgili Okçular Vakfın'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nabi Avcı'ya, bugün New York'ta Christie's Müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak olan Anadolu'dan kaçırılma bakır çağına ait 23 santimlik kadın heykeli soruldu. Bakan Avcı, Anadolu kaynaklı 5 bin yıllık heykelin satışa sunulduğunu geçen haftalarda öğrendiklerini ve bu satışın durdurulması için Washington'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği, Büyükelçilik ve New York Başkonsolosluğu üzerinden hemen girişimlerde bulunduklarını belirtti.



ABD MAHKEMESİ'NİN GEÇİCİ KARARI Konuyla ilgili ABD'de mahkemeye başvurduklarını belirten Nabi Avcı, mahkemenin verdiği geçici kararları anlattı. Avcı şunları söyledi:



"Mahkemenin geçici kararına göre, müzayede evi bu eseri 60 gün boyunca satın alacak olan kişiye teslim edemeyecek ve ödeme de kabul edilemeyecek. İkincisi mahkemenin verdiği kararda, bu eser açık artırmaya çıkarıldığı zaman sunucu bu eser üzerinde Türkiye'nin hak ve malikiyet iddiası olduğunu bununla ilgili bir dava süreci olduğunu açıkça ifade etmek zorundadır.



"200 YILDIR DEVAM EDEN BÜYÜK BİR SOYGUNUN PARÇASIDIR"



Mahkemenin verdiği bu 2 aylık süre içerisinde biz bu eserin, Türkiye'ye aidiyeti konusunda gerekli bilimsel raporları mahkemeye sunarak eserin ülkemize iadesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu herhangi bir eserin iadesinden ibaret değildir. Bu 200 yıldır devam eden büyük bir soygunun bir parçasıdır." dedi.



ABD GAZETESİNE VERİLEN İLAN



Öte yandan Cristie's Müzayede Evi'yle müzakerelerin düne kadar devam ettiğini kaydeden Nabi Avcı, konuyla ilgili olarak bugün çıkan New York Times Gazetesi'ne ilan yayınlattıklarını söyledi.



"UNESCO'NUN BU KONUDAKİ AÇIK HÜKÜMLERİ HATIRLATILDI"



Avcı, "Şu sıralarda çıkmış olması lazım. Bu ilanda doğrudan ilgili müesseseyi hedef almadan bir farkındalık oluşturmak için daha önce benzer eserleri elde eden ancak uluslararası hukuka ve ahlaka uygun olarak bunları Türkiye'ye iade eden müzelere, kuruluşlara teşekkür ettik. Yani bir anlamda 'kızım sana söylüyorum gelinim sen anla'... 'Bak, böyle yaparsanız teşekkür ederiz, böyle yapmazsanız mahkemelik oluruz mesajını veren bir ilanımız yayınlandı. UNESCO'nun bu konudaki açık hükümleri hatırlatıldı. Buna rağmen müzakerelerimizden de bir sonuç alamadık" dedi.



GELİBOLU'NUN 5 BİN YILLIK HEYKELİ New York'taki Christie's müzayede evinde 3 milyon dolardan açık artırmaya çıkarılacak 23 santimlik kadın heykelinin adı 'Guennol Stargazer' (Guennol Yıldız Avcısı) olarak geçiyor. Kilden yapılmış en iyi 15 figür arasında gösterilen 5 bin yıllık heykelin Gelibolu Yarımadası'ndan ne zaman kaçırıldığı tam olarak bilinmiyor. 'Guennol Yıldız Avcısı', Guennol adını ilk sahibi Gallerli aileden alıyor.



MÜZAYEDE BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Halen New York'lu bir koleksiyoncunun sahibi olduğu heykel 1966 ve 2007 yılları arasında başta New York Metropolitan Sanat Müzesi olmak üzere ABD ve Avrupa'nın pek çok ünlü müzesinde sergilendi. Müzayede bugün gerçekleştirilecek.



KONYA MÜZESİ'NDEKİ EK BİNA İNŞAATININ DURDURULMASI



Öte yandan Nabi Avcı, Konya'da, Mevlana Müzesi gül bahçesinde gerçekleştirilen ek bina inşaatı için yapılan hafriyat çalışmaları sırasında kemik ve mezar kapak taşlarının bulunması üzerine durdurulan çalışmalarla ilgili bir soruyu da yanıtladı.



"GEREKLİ TEDBİR ALINACAK"



Konuyla ilgili Konya Koruma Kurulu'nun bugün nihai bir karar vereceğini vurgulayan Avcı, "Oranın asli hüviyetine uygun geleneklerimize ve inancımıza uygun bir biçimde muhafazası için gerekli tedbir alınacak. Alternatif yerler var. Daha evvelden Konya Büyükşehir Belediyesi'ne müze olarak yapılması düşünülen bu ek binanın şuanda çalışmaların durdurulduğu yerde değil de onun sağında daha uygun bir yerde ancak oranın da ön arkeolojik incelemesi yapıldıktan sonra yapılmasının uygun olacağını söyledik. Konya Büyükşehir Belediyesi de bu konulara duyarlı bir belediyemizdir. Ben onların bu konuda gerekli adımı atacaklarını, gerekli proje değişikliklerini geciktirmeden yerine getireceklerini biliyorum" diye konuştu.