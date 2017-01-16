N11.com, Samsung Galaxy A 2017 Serisini Satışa Çıkardı

e-ticaret platformu n11.com, yeni Samsung Galaxy A 2017 serisi akıllı telefonları ön siparişle satışa açtı.



n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 4 farklı renk seçeneğinin yanı sıra kullanıcılarına farklı tasarım ve performans sunan Galaxy A serisi 5,7 inçlik A7, 5,2 inçlik A5 ve 4,7 inç büyüklüğe sahip A3 modelleriyle n11.com'da ön siparişe sunuluyor.





Galaxy A7, 1080p çözünürlüklü 5,7 inç AMOLED ekran ve 16 megapiksel kameraya sahip bulunuyor. Galaxy A5 ile aynı kameraları taşıyan ve ekran boyutu dışında yakın teknik özelliklere sahip Galaxy A7, 3 bin 600 mAh kapasiteli piliyle 3 bin mAh pile sahip A5'ten farklılaşıyor. 2 bin 350 mAh kapasiteli pil, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamerasıyla ailenin en ekonomik bireyi A3 ise diğer üyeler gibi su, toz, kum ve tere karşı dayanıklı.



Yeni Galaxy A3 bin 599 lira, Galaxy A5 bin 999 lira, Galaxy A7 ise 2 bin 299 liradan satılıyor.