N11.com'dan Kampçılara Özel Sayfa
ticaret platformu n11.com, doğayla baş başa tatil yapmak isteyen kampçılara özel bir sayfa hazırladı.
E-ticaret platformu n11.com, doğayla baş başa tatil yapmak isteyen kampçılara özel bir sayfa hazırladı.
n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ısınan havalarla tatilcilerin gündemine oturan kamp tatili, n11.com'un radarına girdi. n11.com'un "Kampçılık" sayfası ilk kez kamp yapacaklardan profesyonel kampçılara kadar her seviyede kampçının ihtiyaç duyacağı her malzemeyi bir arada sunuyor.
Kampa giderken ihtiyaç duyulacak her şeyi bir arada sunan yeni tema sayfasında outdoor giyim malzemelerinden, outdoor ekipmanlarına çadırdan uyku tulumuna kadar çok sayıda malzeme bulunuyor.
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