N11.com'da Markafoni İndirimi Başladı

E-ticaret platformu n11.com, en trend markaları uygun fiyatlarla modaseverlerle buluşturmaya devam ediyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Markafoni'nin geniş ürün yelpazesi yüzde 90'a varan indirimlerle bugün başlayıp 14 Nisan'a kadar n11.com'da satışa sunuluyor. Bu tarihler arasında n11.com'u ziyaret eden kullanıcılar Bershka'dan Nine West'e, Park Bravo'dan Fred Perry'e kadar seçkin markalarda özel indirimlerden faydalanacak.



n11.com üyeleri, söz konusu tarihler arasında Markafoni mağazasından tek seferde yapacakları 100 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde anında yüzde 30 indirim kazanıyor. Markafoni'nin geniş yelpazesi n11.com üyelerine özel 50 TL ve üzeri tüm alışverişlerde ücretsiz kargo hizmeti ve Coca-Cola tepsi hediyesiyle modaseverleri bekliyor.