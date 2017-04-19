Mzo Başkanı Ergin Açıklaması

Meriç Ziraat Odası (MZO) Başkanı Ömer Ergin, kurak geçen günlerin ardından gelen sağanak yağışların çiftçiyi sevindirdiğini bildirdi.



MZO Başkanı Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yağışların buğday, arpa, mısır gibi bitkilere iyi geldiğini söyledi.





Üreticinin yüzünün güldüğünü belirten Ergin, şunları kaydetti:



"Bölgemizde son günlerde etkili olan yağışlar, üreticimiz açısından çok güzel oldu. Tam zamanında gelen yağışlar, büyüme dönemindeki mahsuller için çok faydalı. Nisan yağmurlarının devam etmesi ve mayıs ayında da yeterli yağışın olması halinde özellikle kuru tarım yapılan alanlarda da yüksek verim alınacağını tahmin ediyoruz. Bu yağış, uzun zamandır bölgemizde hasretle beklediğimiz yağışlardı. En çok da çiftçilerin yüzünü güldürdü. Buğday, arpa ve mısır gibi mahsullere adeta ilaç oldu."