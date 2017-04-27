Myp Lideri Yılmaz'dan CHP'ye Referandum Tepkisi

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, referandumun bittiğini söyleyerek, "Referandum bitti. Tartışmalar nafile. CHP yeni sistemi düzgün zeminde geliştirmek için gayret sarf etmelidir" dedi.



MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamayla, referandum sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösterdi. Yılmaz, referandumun sonuçlandığını söyleyerek, "Referandum bitti, tartışmalar nafile olur. Sonuç olarak evet kazanmıştır. Sonuç iç hukuk açısından tükenmiştir. CHP yeni sistemi düzgün zeminde geliştirmek için gayret sarf etmelidir" dedi.



Avrupa'ya da teröre destek verdiği için tepki gösteren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Avrupa önce terörden elini çekmelidir. Eli kanlı bir AB günahını temizlemeden başka ülkelere siyasi yol gösteremez.Türkiye de siyaset dizayn etmek yön ve şekil vermek Avrupa'nın işi değil. Bölgede ve dünyada yeterince dert var. Türkiye bu dertleri çözmede kilit ülkedir. Her ülke bunu anlamalıdır. Türkiye olmadan dünyada da bölgede de barış olmaz. Bizim Türkler olarak Selçuklu ve Osmanlı ile 1000 yıl barış içinde idare ettiğimiz coğrafyamızı diğer dünya bir asır yani yüz yıl idare edememiş aksine kan ve göz yaşına bölgeyi terk etmiştir. Buna göre tablo açıktır. Türklerin yeniden yeni dünya düzenine şekil vermesi bir insanlık vazifesidir" dedi. - İSTANBUL