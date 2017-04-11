Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan "Referandum" Açıklaması

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamayla 16 Nisan referandum unu değerlendirerek, "Evet çıkması milleti korkutmamalı" dedi.



MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, referandum a kısa bir süre kala yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirmelerde bulundu. MYP Lideri Yılmaz, milletin kendi gücüne inanması geretiğini söyleyerek,"Milletimiz Ne evet ne de hayır sonucunun kendisi için felaket olacağını düşünmeden hep daha iyiye nasıl ulaşacağını hedef olarak korumalıdır. Evet çıkması milleti korkutmamalı. Bölgemiz büyük bir sıkıntı içindedir. Sıkıntının kenarında değil merkezinde olduğumuz da bir gerçektir. Bu gerçeklikle hareket ederek daha güçlü bir Türkiye hedefinde birleşmeliyiz. Kimsenin gücü bu milleti bu ülkeyi bölmeye yetmez."dedi.



Dünyada büyük bir istikrarsızlık olduğunu söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Dünya bu şekilde devam edemez.Bu şartlar altında insanların yaşaması mümkün değildir. Bütün bu sorunlardan silkinmek ve dirilmek için tüm milletlerin inisiyatif alacağı bir sürece doğru ilerleyeceğimiz unutulmamalıdır. Zor olacak ama imkansız olmayacak yeni bir dönem Türk milleti ve bölgemizi beklemektedir." - İSTANBUL