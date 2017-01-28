Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan 'Dolar' Uyarısı

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Dolar'ın 3.90 bandını aşması halinde dalganın şiddeti ile 4.20 bandı geçilebilir. Bu konuda herkes tedbir almalıdır" dedi.



Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Dolar konusunda uyardı "Salı günü dolar için kara bir gün olabilir" diyen MYP Lideri Yılmaz, "Dolar'ın 3.90 bandını aşması halinde dalganın şiddeti ile 4.20 bandı geçilebilir. Bu konuda herkes tedbir almalıdır. Ülkede gündem ne yazık ki Anayasa değişikliğine kilitlenmiş bir durum var. Bunun dışındaki hiçbir gelişme gündem konusu olmuyor. Fakat Dolar'da süren artış servetlerin erimesine yol açmıştır" dedi.



MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ekonomideki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Her gün biraz daha fakirleşiyoruz. Yatırımlar değerini koruyamıyor. 100 milyon dolar ile mal ettiğiniz bir yatırımı aynı parayla bugün satma imkanınız kalmamıştır. Bu durumda ekonomide fakirleşme ve iflas demektir. Yeni yatırımlar beklemede ve kimse yeni bir şey yapmak istemiyor. Perakende markalar ülkede yeni mağaza açmak konusunda isteksiz ve beklemede. Vatandaş harcama yapmak istemiyor. Bu durum sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL