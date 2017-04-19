Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Bahçeli'ye "Evet " Desteği

Muhafazakar Yükseliş Parti(MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, referandumda "Evet" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye destek vererek,"Bahçeli 'Evet' diyerek doğru yapmıştır' dedi.



2009 yılında gerçekleşen MHP kongresinde ilk kez Bahçeli'ye muhalefet başlatan ve o dönem MHP genel başkanlığına aday olan Ahmet Reyiz Yılmaz, Bahçeli'nin referandumda "Evet" demesine destek verdi. MHP Lideri Bahçeli'nin doğru yaptığını söyleyen Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz"Bahçeli evet diyerek doğru yapmıştır. Bahçeli şimdi güven tazelemelidir. Bahçeli evet kararında haksız değildi. Türkiye de tek başlı bir yönetime ihtiyaç hep vardı. Yeter ki eyalet sistemi gibi hatalara düşülmesin. Yeni sistemde Türkiye daha hızlı kararlar alabilir ve iyi niyetle yönetildiği sürece bu sistem milletimiz açısından hayırlı olacaktır. "dedi.



Referandum sonucunu da değerlendiren MYP Lideri Yılmaz,"Referandum sonucu olumludur.Kervan yolda dizilir. Bu sistem dahil hiçbir sitem elbette kusursuz olamaz. Fakat hata ve yanlışlar uygulama da düzeltilerek kazanımlarından faydalanabilecek bir adım olarak bu anayasa değişikliği milletin lehinde kullanılacaktır. Burada Devlet Bahçeli tarafından alınan karar yanlış değildir. Önemli olan üniter devlet bütünlüğüne halel getirilmeden yönetsel amaca uygun reformlar yapılmasıdır."dedi.



MYP Lideri, Bahçeli'nin güven tazelemesi gerektiğini de söyleyerek,"Sayın Bahçeli güven tazelemelidir.Sayın Bahçeli derhal birleştirici adımlar atarak kendisini tabana anlatacak hamleler yapmalıdır. Bu şartlar altında bir güven tazelemesi kaçınılmazdır. Kendisi Referanduma verdiği desteğin arkasında durarak tabanında partinin de yanında durduğunu göstermelidir. Bu nedenle zaman kaybetmeden bir olağanüstü kongre sürecine girilmelidir.Hayır cephesinin karşılığı yok Sayın Koray Aydın dışında ihraçların tabanda karşılığı yoktur. Sadece Devlet Bahçeli kendisini ve referandum kararını tabana izah etmeli ve bir kongre ile toparlayıcı olarak yeniden güven tazelemelidir." dedi. - İSTANBUL