Myk Başkanı Hicab, Bae'de

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver bin Muhammed Karkaş, Suriye Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Riyad Hicab'ı kabul ettiği bildirildi.



BAE Haber Ajansı WAM'a göre, Karkaş, Hicab ile Yardımcısı Yahya el-Kadmani'yi başkent Abu Dabi'deki bakanlık binasında kabul etti. Görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, MYK ile uluslararası camianın Suriye halkının acılarını sona erdirecek siyasi bir çözüme varma konusundaki çalışmaları ele alındı.



Karkaş görüşmede, ülkesinin Suriye halkının sıkıntılarına son verilmesi ve terörle mücadele için krizin siyasi olarak çözülmesi gerektiğine inandığını belirtti. Karkaş, ülkesinin bu alanda sarf edilen çabaları desteklemeye devam edeceğini, MYK'nın da bunu destekleyen tüm alanlarda müzakerelere katılmasının önemine işaret etti.



Hicab ise BAE'nin Suriye halkına her alanda özellikle de insani yardım alanında verdiği desteği övdü.