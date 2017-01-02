Myanmar Polisi Arakanlı Mülümanları Tekme Tokat Dövdü





Myanmar hükumeti, bazı güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanları dövdüğünü ortaya koyan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.



Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 5 Kasım'da Koe Tan Kauk köyündeki bir operasyon sırasında bir polis tarafından kayda alındığı bildirildi.



Tamamını yayımlamadığımız görüntülerde, polisler zorla yere oturtulan Arakanlı Müslümanları döverken, diğer bir polis de bir başka köylülerin yüzüne tekme atıyor.



Myanmar hükumeti, uluslararası kamuoyunu ve insan hakları örgütlerini ayağa kaldıran görüntülerle alakalı 4 polisin gözaltına alındığını ancak soruşturma kapsamında daha fazla gözaltıların olabileceğini duyurdu.



Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi öldü.



Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilirken operasyon başlatıldı.



Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü belirtirken Myanmar hükumeti ölü sayısının 86 olduğunu savunuyor.



Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu Birleşmiş Milletler tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor.



Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.



Resmi devlet politikası gereği kimlik verilmeyen ve vatandaş olarak kabul edilmeyen Müslüman azınlığa ait yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilirken binlerce Müslüman da bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Arakanlı İşkence Myanmar tekme İnsan Hakları Birmanya politikası polisi tokat Mülümanları Polis şiddeti dövdü Gepost: 02 januari 2017