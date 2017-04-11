Myanmar Hükümeti Arakan'da 3 Mülteci Kampını Kapatacak

Myanmar hükümeti, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Rohingyalar Danışma Komisyonunun, Arakan eyaletindeki gerginliğin çözümü adına önerdiği tavsiyeler için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.



Ulusal Güvenlik Danışmanı

Thaung Tun, Yangon'da uluslararası diplomatlara hitaben yaptığı konuşmasında, Myanmar hükümetinin 3 mülteci kampını kapatmak için çalıştığını belirtti.



Tun, eyalet yönetimi ve birlik hükümetinin, Arakan'da yaklaşık 5 senedir ülkesinde yerlerinden edilmiş kişilerin (IDP) barındığı 3 kampta kalan 215 Arakanlı Müslüman (Rohingyalar) ailenin aralarında olduğu bazı kişilerin geri dönmesine ve yeniden yerleştirilmesine olanak sağladığını ifade etti.



Kampın, aynı zamanda 55 etnik Kaman Müslümanı ve 65 Arakanlı Budist aileyi barındırdığını ifade eden Tun, "Sittwe, Kyauk Phyu ve Ramree'deki 3 IDP kampı çok yakında kapanacak." dedi.



Arakan eyaletinde, 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalardan bu yana eyalet genelindeki IDP kamplarında yaklaşık 120 bin kişi zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.



Arakan Danışma Komisyonu, Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingya nüfusunun yoğun olarak eyalette düzenlediği askeri operasyonlarda yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulmuştu.



Komisyon, yaptığı incelemelerin ardından mart ayında, Myanmar hükümetine bölgedeki durumun derhal iyileştirilmesi için 12 maddelik tavsiyelerden oluşan bir rapor sunmuştu.





Raporda, güvenlik güçlerinin insan hakları eğitimine tabi tutulması, iç göçe zorlanan insanların tutulduğu kampların kapatılması ve Müslümanların yerel yönetimlerde temsilinin sağlanması gibi öneriler yer almıştı.





Ayrıca raporda insani yardım gruplarının ve gazetecilerin bölgeye erişim engellerinin kaldırılması, güvenlik güçlerince işlendiği iddia edilen suç ve ihlallerle ilgili bağımsız soruşturmaların açılması gerektiği vurgulanmıştı.





Arakanlı Müslümanlar, 1962 yılında askeri darbeyle işbaşına geldikten sonra 1988'e kadar ülkeyi demir yumrukla yöneten General Ne Win iktidarında, 1982'de çıkan yasayla resmi olarak "Bengalli" tanımlanmış ve yabancı göçmen statüsüyle yurttaşlık haklarından mahrum bırakılmıştı.



Myanmar hükümetinin Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak gördüğü Arakanlı Müslümanları, kendi ülkelerinde 1982'de kabul edilen yasa ile vatandaşlık haklarını kaybetmişti. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" kabul edilen yaklaşık 1 milyon 300 bin Arakanlı Müslüman, ülkenin batısındaki Arakan eyaletinin başkenti Sittwe yakınlarındaki derme çatma kamplarda yaşıyor.