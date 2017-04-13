Myanmar'da Tekne Battı: 7 Ölü

YANGON (AA) – Myanmar'ın Arakan eyaletinde bir teknenin batması sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



İtfaiye birimi yetkilileri, Arakan eyaletinin Kyauktaw kasabası yakınındaki nehirde seyahat eden 61 kişinin bulunduğu teknenin, pervanesine balık ağı takılması sonucu bu sabah battığını kaydetti. Yetkililer, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 1 kişinin arandığını ve 4 kişinin yaralandığını belirtti.



Arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmasına devam ettiği bildirildi.



Myanmar'da geçen hafta bir feribotun alabora olması sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 30 kişi ölmüştü.