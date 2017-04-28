Myanmar'da Rahipler Medreselerin Kapatılmasını İstedi

Myanmar'da iki medresenin kapatılmasını talep edep milliyetçi Budist rahipler ve destekçileri protesto gösterisi düzenledi.



Ülkenin en büyük kenti Yangon'daki iki medresenin yakınlarında toplanan çok sayıda Budist rahip ve yandaşları tarafından düzenlenen protestolarda yerel yetkililerden medreselerin kapatılması talep edildi.



Gösteriler, polisin binaların kaçak inşa edildiğini savunan protestoculara medrese binalarının girişine zincir vurmalarına izin vermesiyle sona erdi.



Bölgedeki Müslüman toplum lideri Tin Shwe yaptığı açıklamada, "Bugün olanlar çok ama çok üzücü. Dinimiz gasbedilmiş gibi hissediyorum. Bu medrese yıllar önce inşa edildi ve nesiller bu binalara özen gösterdi." dedi.



Ülkede Müslüman azınlığın yoğun olarak yaşadığı Arakan eyaletin kasım ayında sınır bölgesindeki kontrol noktalarına yapılan eş zamanlı saldırıların ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda, sivil halka yönelik tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri dünya kamuoyunun gündemine gelmişti.