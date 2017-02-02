Myanmar'da Nld'nin Hukuk Danışmanına Yönelik Suikastta Yeni Gözaltı

Myanmar'da iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi'nin (NLD) Hukuk Danışmanı ve Yüksek Mahkeme Avukatı Ko Ni'ye hafta sonu düzenlenen suikastın arkasındaki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Emniyet yetkilileri, ülkenin güneydoğusunda Tayland ile sınırında yer alan Karen eyaletinde pazartesi günü yakalanarak gözaltına alınan Myint Swe'nin, suikastçı Kyi Lin'i, Avukat Ko Ni'yi öldürmesi için tuttuğunu ifade etti.



Myint Swe'nin, hafta başından bu yana süren sorgusunda ifade vermeyi reddettiğini kaydeden emniyet yetkilileri, 2014 yılında hapishaneden çıkan suikastçı Kyi Lin'in sorgusunda verdiği ifadenin ise suikastın eyaleti istikrarsızlaştırma amacıyla yapıldığını gösterdiğini belirtti.



Avukat Ko Ni, pazar günü bazı hükümet yetkilileri ve ülkedeki Müslüman liderlerle Endonezya gezisi dönüşünde Yangon Havaalanı'nda yanına yaklaşan saldırgan tarafından başına ateş edilerek öldürülmüştü.



Ko Ni'yi havalanında taksiye binmek üzereyken öldüren 53 yaşındaki suikastçı Kyi Lin kaçmaya çalışırken kendini durdurmaya çalışan taksiciyi de vurmuştu. Saldırganın vurduğu taksici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırgan polis tarafından yakalanmıştı.



Myanmarlı insan hakları savunucusu 65 yaşındaki Ko Ni, pazartesi günü aralarında Müslüman toplumunun üyeleri ile hükümet yetkilileri, Budist rahipler ve diğer dinlerin temsilcilerinin de olduğu binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilmişti.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, yaptığı yazılı açıklamada, Ko Ni'nin, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesini kınayarak, Myanmar hükümetini de açık şekilde suikastı kınamaya davet ederek etkili ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.



Yüksek Mahkeme Avukatı Ko Ni, Myanmar'daki Ma Ba Tha'nın aralarında olduğu radikal milliyetçi Budist grupları itham ediyor ve ülkede ordunun siyasetteki ağırlığını eleştiriyordu.



Anayasal konulardaki uzmanlığıyla tanınan Ni, 2008 yılında askeri cunta tarafından hazırlanan anayasa taslağında yapılacak değişiklikler için NLD'ye danışmanlık yapmıştı.



Ko Ni, haziran ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede Müslümanların temel hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için Müslüman Avukatlar Barosu kurulduğunu söylemişti.



Myanmar'da 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.



Arakan eyaletinde kasım ayında sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan operasyonlar ve yaşanan şiddet dalgasında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu Müslüman olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi mülteci konumuna düşmüştü.