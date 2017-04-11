Myanmar Arakan'da BM Soruşturması İstemiyor

Myanmar, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yapılan insan hakkı ihlallerini araştırmak üzere uluslararası bir soruşturma başlatılması yönündeki karara olumlu bakmadığını yineledi.



Ulusal Güvenlik Danışmanı U Thaung Tun, yabancı misyonların ve BM organlarının temsilcilerine yaptığı bilgilendirmede, Konseyin 24 Mart'ta aldığı kararla Myanmar hükümetinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalıcı çözüm bulma yönündeki çabalarını yeterince takdir etmediğini gösterdiğini belirtti.



Ayrıca Tun, böyle bir soruşturmadan yapıcı sonuç alınabileceğine inanmadıklarını bildirdi.



Ülkede Müslüman azınlığın yoğun olarak yaşadığı eyalette kasım ayında sınır bölgesindeki kontrol noktalarına yapılan eşzamanlı saldırıların ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda, sivil halka yönelik tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri dünya kamuoyunun gündemine gelmişti.



BM İnsan Hakları Konseyi, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma misyonu" kurulmasına yönelik önergeyi görüşmeye açmış, önerge üye 47 ülkenin ortak kararıyla kabul edilmişti.



Myanmar Dışişleri Bakanlığı kararın alınmasının ardından yaptığı açıklamada, uluslararası bağımsız bir soruşturma misyonu kurulmasının, meseleyi zamanında çözmek yerine daha fazla alevlendireceği ileri sürülmüştü.