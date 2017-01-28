My Snowman (İnteraktif İngilizce Çocuk Tiyatrosu)

"MY SNOWMAN" İngilizce Çocuk Tiyatrosu OCAK 2017 PROGRAMI



NEREDE ve NE ZAMAN OYNUYORUZ?



28 Ocak 2017 Cumartesi Saat 15: 00 – Torium Sahne (Torium AVM içi)



Torium Sahne Gişe Tel: 0212 699 90 50



Biletler biletiva.com ve salon gişelerinde!



Bilet Fiyatı: 25 TL



OYUN DETAYLARI NELERDİR?



ÖZET



Kış mevsiminin geldiğini nasıl anlarız? Üşümemek için neler giymeliyiz? Kardan adam nasıl yapılır? Gün geçtikçe kardan adam neden küçülür? Kahramanlarımız Tommy ve Lilly' nin kış mevsimi ile yakından tanışma fırsatı bulduğu bu oyunda, hava şartları elverdiği müddetçe dışarda kartopu oynayıp kardan adam yaparak vakit geçirirler. Fakat yaptıkları kardan adamın gün geçtikçe neden küçüldüğünü bir türlü anlayamazlar…



NEDEN İZLEMELİYİM?



Oyunumuz arkadaşlık teması üzerinden paylaşma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır. İngilizce ile yeni tanışan miniklerimizin, dil öğretimi metotlarından da yararlanıldığı anlatım dili itibariyle kolaylıkla anlayabileceği bu oyun, mevsimler teması üzerinden hava durumu, kıyafetler, vücudun bölümleri, duygu durumları konularına değinmektedir.



KÜNYE



YAZAN: Tuğba GÜDÜCÜ POYRAZ YÖNETEN: Mustafa POYRAZ



OYUNCULAR: Nurten İNAN, Barkın SARP, Pınar EFE, Dilek ÜNAL



MÜZİK: Orhan Enes KUZU KOREGROAF: Dilek ÜNAL



AFİŞ: Erhan CİHANGİROĞLU PEDAGOG: Gizem ÇİMİK



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