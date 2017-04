Cazın büyük ismi ve takip eden kuşakların esin kaynağı olan John Coltrane'e bir saygı duruşu niteliği taşıyan konser, Borusan Müzik Evi'nde cazseverleri bekliyor.



John Coltrane, "Bir düşünce milyonları harekete geçirebilir" demiş; sanatçının caz tarihinin unutulmaz kayıtları arasında yer alan A Love Supreme adını taşıyan albümünün üzerinden ise 50 yıl geçmiş. Müziğin geleceğini değiştiren bu kaydın önemini tarif etmek imkansız.



Francesco Bearzatti, Martux_M Crew ve Paul Brousseau My Love Supreme adını verdiklerini çalışmalarında, Coltrane'in yapıtına saygı duruşunda bulunurken aynı zamanda onun özünü araştırmak için bir araya geliyorlar. Cazın efsane isminden ilham alan üçlü, ruhsal bir uyanış ve bilinçakışının saflığı üzerinde durarak sanatçının yapıtlarına yeni bir solukla yaklaşmamızı sağlıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Borusan Müzik Evi



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Orhan Adlı Apayadın Sok. No: 1



Başlangıç Saati : 06.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 23: 00: 00



Kategori : My Love Supreme John Coltrane'e Saygı



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır