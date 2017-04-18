Müzmin Gelin Adayı Hanife'den Soru İşaretleri Doğuran Paylaşımlar

Aradığını bir türlü bulamayan müzmin gelin adayı Hanife, izdivaç programlarına radikal bir kararla veda edip, İzmir'e baba evine dönmüştü.

FOTOĞRAFLARI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Ancak müzmin gelin adayının Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar akıllarda soru işareti uyandırdı. Hanife, Zuhal Topal'la izdivaça gelen Hanife burada damat adayı olan arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi. Çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

"GERİ Mİ DÖNÜYOR?"

Uzun süredir Zuhal Topal'ın izdivaç stüdyosunda görünmeyen Hanife'nin son ziyareti akıllarda Hanife geri dönüyor ihtimalini canlandırdı.