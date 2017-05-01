Müzisyenler, Kendilerine 35 Lira Veren Diriliş Oyuncusuna "Cimri" Diye Bağırdı
Diriliş Erutuğrul'un oyuncusu Cengiz Coşkun, müzisyenlere 35 lira bahşiş verince, müzisyenler "Nedir bu cimrilik, ayıp değil mi?" diye arkasından bağırdı.
TRT'nin efsane dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da oynayan Cengiz Coşkun, 35'inci yaşını Arnavutköy'de bir balıkçıda kutladı.
35 LİRA VERDİ
Sevgilisi Beatrice ile partiden en son çıkan Cengiz Coşkun gece boyunca fasıl yapan müzisyenlere 35 TL verdi.
"NEDİR BU CİMRİLİK, AYIP DEĞİL Mİ"
Müzisyenler oyuncunun arkasından "Bütün gece sana çaldık, 35 TL verdin. Nedir bu cimrilik, ayıp değil mi?" diye bağırdı.
PARTİDE ENGİN ALTAN'DA VARDI
Partiye, rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve Metin Şentürk de katıldı.
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