Müzisyen Ruhsatsız Silah Satarken Yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, Silivri'de eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Günter B.'nin ruhsatsız tabanca satışı yaptığını belirledi. Geçtiğimiz çarşamba günü alıcı gibi davranan polis ekipleriyle silah satışı için anlaştığı belirtilen Günter B. yapılan operasyonla yakalandı. Polis ekipleri Günter B.'nin kullandığı otomobilde ve evinde yaptığı aramalarda 10 tabanca, 5 susturucu, 2 tabanca lazeri, 642 değişik çapta mermi ile polis frekansları yüklü el telsizi ele geçirildi. Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Günter B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin Günter B.'nin evinde yaptığı aramalar ve silahları bulması polis kameraları tarafından görüntülendi. Ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi.



- İstanbul