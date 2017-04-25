Müzikal Dokunuşlar

..Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

Müzikal Dokunuşlar

..

Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Müzikal Dokunuşlar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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