Müzik, Sinema ve Televizyon Dünyasının En İyileri Belli Oldu

Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin halkın oylarıyla belirlendiği "Türkiye Altın Palmiye Ödülleri' sahiplerini buldu.

SUNUCLAR: VATAN ŞAŞMAZ VE ELİF ECE UZUN

20 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında yapılan oylama sonuçları göre Altın Palmiye ödüllerini almaya hak kazanan isimler belli oldu. Ünlü organizatör Nedim Delibaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı yarışmanın ödül töreninin sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ve Elif Ece Uzun üstleniyor.

İLK DEFA İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞECEK

Bu yıl ilk defa İstanbul'da gerçekleşecek olan ödül töreni,Zorlu Center Raffles Hotel'de 8 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak. Ödül töreninin ismi 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Saygı Gecesi olarak açıklanırken galada bir anma töreni de yapılacak. Onur ve Jüri Özel Ödüllerinin 1 Mayıs'ta açıklanacağı Altın Palmiye Ödülleri törenine yurt dışından ünlü Romanyalı şarkıcı Brianna'nın yanı sıra Chirs Thrace ve Kate Line onur konuğu olarak katılacak.

4'üncü Altın Palmiye Ödülleri 2017 kazananları şu şekilde:

Yılın Tiyatro Ödülü: Marko Paşa Müzikali - Behzat - Süheyl Uygur

Yılın Sinema Ödülü: Dağ 2

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Ahmet Kural - Murat Cemcir (Çalgı Çengi)

Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Serenay Sarıkaya (İkimizin Yerine)

Yılın Yardımcı Sinema Oyuncusu: Fulden Akyürek (Leblebi Tozu)

Yılın Yönetmeni: Alper Çağlar (Dağ 2)

Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Serdar Ortaç

Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Demet Akalın

Yılın Fantezi Müzik Sanatçısı: Hakan Altun

Yılın Şarkısı: Çağatay Akman (Gece Gölgenin Rahatına Bak)

Yılın Düeti: İrem Derici / Mustafa Ceceli (Kıymetlim)

Yılın Albümü: Demet Akalın (Rakipsiz)

Yılın Beste ve Söz Yazarı: Burcu Güneş / Enbe Orkestrası - Ağır Yaralı - Sezgi Erciyas Keskin

Yılın TV Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( Atv)

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Deniz Çakır (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)

Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu: Turgay Tanülkü (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)

Yılın Dizi Yönetmeni: Metin Günay ( Diriliş Ertuğrul)

Yılın Showmani: Mehmet Ali Erbil

Yılın TV Kanalı: Star TV

Yılın Haber Kanalı: A Haber

Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir (ATV)

Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)

Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV

Yılın Radyosu: Kral Pop

Yılın Radyocusu: Gezegen Mehmet - Kral Pop

Yılın Gazetesi: Sabah Gazetesi

Yılın Yaşam Dergisi: Klass Magazin

Yılın Büyükşehir Belediyesi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - Nihat Çiftçi