Müzik Piyasına Genç , Yenilikçi Bir Ses : "ONYEDİ"

Yapımcılığını Türkiye'deki dans müziğinin öncüsü Bedük'ün üstlendiği, Audiology Records ve DMC işbirliğiyle çıkan "1998" isimli albümlerinde Türk pop müziğine genç bir soluk getiren Onyedi, 1, 5 yıldır süren albüm hazırlık çalışmalarının ardından geçtiğimiz gün singeları piyasaya çıktı.

Dijital satışa sunulduğu gün itunes listelerinde 1 numaraya yerleşen Onyedi'nin 1998 isimli albümü 2 şarkıdan oluşuyor. Sound ve melodileri ile 2017 yılının trend isimleri arasında olmayı hedefleyen grubun solistliğini Ateş Atilla, dj & prodüksiyonunu ise Eren Bardak üstleniyor .

Burn Enerji İçeceği'nin desteklediği Onyedi grubunun single albümünde yer alan şarkılarından Kır Zincirlerini, 90'lı yıllarda Tarkan'ın büyük ses getiren şarkısının başarılı bir cover'ı. Yeni nesil ve özgün bir sound ile coverlanan Kır Zincirlerini, pop müzik severlerin listesinde ilk sırada olmaya şimdiden hazır. Albümün, müzisyenlerin iddiasını yansıtan diğer şarkısı ise söz ve müziği Ateş Atilla, Eren Bardak ve Bedük'e, düzenlemesi ise Eren Bardak ile Bedük' e ait olan 'Kalbime Attım Gitti'. Dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunulan albüm farklı ve yeni tarzıyla ilgi görüyor.

Yakışıklıkları ile dikkat çeken grup, başta genç nesil olmak üzere her kulağın keyifle dinleyeceği single'ın klip yayını da geçtiğimiz gün gerçekleşti. Bedük yönetmenliğinde ki klipte güncel hayatlarındaki yeni nesil modern tarzlarını yansıtan Onyedi, Türk Pop'unda yeni nesilin temsilcisi olmaya adaylar.