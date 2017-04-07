Müzik Öğretmenleri "15 Temmuz Demokrasi Marşı"Nı Seslendirdi

Siirt'te, müzik öğretmeni Zakir Alp'in yazıp bestelediği "15 Temmuz Demokrasi Marşı"nı, kentte görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan koro seslendirdi.



Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan Alp, darbe girişimi sırasında yaşananlardan etkilenerek, milli irade ruhunun ölümsüzleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yazdığı şiirini besteledi.



Zakir Alp'in "15 Temmuz Demokrasi Marşı" adını verdiği bestesi, kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte, farklı okullarda görev yapan 30 müzik öğretmeninden oluşan koro tarafından ilk kez seslendirildi.



Vali Mustafa Tutulmaz, marşın seslendirilmesinin ardından yaptığı konuşmada, duygu dolu bir gece yaşadıklarını söyledi.



Eserin hazırlanmasında ve seslendirilmesinde emeği olanlara teşekkür eden Tutulmaz, "Bu millet konu eğer vatan, özgürlükse canını hemen bir tarafa bırakabilecek kadar kahraman bir millettir. 15 Temmuz gecesini hep beraber gördük, yaşadık. Tanka ancak tanksavarla karşılık olunabilir normalde ama bizim insanımız eliyle, vücuduyla karşılık koydu ve gerçekten o tankları etkisiz hale getirdi. Bugünün bizim açımızdan önemli tarafı uyanık olmamız gerektiğidir." ifadelerini kullandı.



Marşın bestecisi Alp ise 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihine "karanlık bir gece" olarak girdiğini söyledi.



O gece yaşananları, şehit düşenleri unutmamak ve unutturmamak adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Zakir Alp, "FETÖ'cü askerler, Ankara ve İstanbul gibi Siirt'te de sokağa indi. Ama millet kendi iradesine darbe vurmaya çalışanlara geçit vermedi. O gece tankların ve silahların önünde durarak bedenimizi nasıl siper ettiğimizi bütün dünyaya gösterdik. O geceye özgü bir marş kaleme aldık." diye konuştu.



Etkinliğe, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.