CreAtolye'nin içindeki çocuğu hiç kaybetmemiş ekibi Çocuk Atölyesi, "Müzik Masal İçinde" adlı çok özel etkinlikle ikinci kez 22 Nisan'da sizlerle...



Masallarla müziği buluşturan duyulara, duygulara hitap eden bir etkinlik olarak düzenlenen çalışmada çocuklarımız dinlerken öğrenecekler, heyecanlanacaklar, duygulanacaklar ve masal dünyasının içine girecekler. Hem sanatçılar hem de çocuklar çok eğlenecek, kulaklarımız masalların şarkılarını duyunca keyiflenecek. Büyük küçük demeksizin tüm masalları sevenleri bekliyoruz!



Yaş Grubu : 5-10 yaş grubu çocuklar ve veliler



Masal Anlatıcısı: Emel Aslanbaş



Müzik: Genco Genç & Berrin Çopur



Eğitmenler Hakkında: Genco Genç: 1982 Antalya doğumlu. Genç, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika'da lisans eğitimini tamamladı ve yurda döndü. Hala bir devlet okulunda müzik öğretmeni olarak devam eden Genco Genç; söz, beste ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



Berrin Çopur: 1977 İskender'un doğumlu. Çopur, ilk ve orta öğreniminden sonra Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Atilla Atalay'dan caz armoni dersleri aldı. Şan derslerinde sonra MEB "2016 Eğitimde İyi Örnekler Sertifikası", ardından da Seiba "Biyografik Hikaye Anlatımı" Sertifikası aldı. Söz ve beste çalışmalarının yanında 23 Nisan tarihinde "Pırlangıç" adlı müzik albümünü çıkardı, konserler verdi. Halen Bebek Tevfik Fikret İlköğretim Okulu'nda görevine devam ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Müzik Masal İçinde



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır