Müzik Kutusundan Bonzai Çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde müzik kutusu içerisinde 400 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.



Samsun İl Jandarma İstihbarat ile Bafra İlçe jandarma Karakol komutanlığı Asayiş Tim ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Bafra'ya gelmekte olan otobüsü Bafra'ya 12 kilometre mesafede Elifli Kavşağı'nda durdurdu. Otobüste yapılan aramada bagajda müzik kutusu içerisine yerleştirilmiş 400 gram bonzai ele geçirildi. Bonzaiyi bulan ekipler, müzik kutusundaki paketi değiştirerek otobüsü takibe aldı. Bafra otogarında otobüste bulunan müzik kutusunu almaya gelen Gökhan Y.(22), jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN