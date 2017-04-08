Müzik Kutusu 45'lik ile nostaljik bir geceye hazır olun.



"VJ. Metin Tapkı ile eski 45'lik şarkıları dinleyerek başlayacak, ardından geceye özel bir orkestrayla devam edeceksiniz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Müzik Kutusu 45'lik Gecesi



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır