Müzik Kutusu 45'lik Gecesi

Müzik Kutusu 45'lik ile nostaljik bir geceye hazır olun."VJ. Metin Tapkı ile eski 45'lik şarkıları dinleyerek başlayacak, ardından geceye özel bir orkestrayla devam edeceksiniz.

Müzik Kutusu 45'lik Gecesi

Müzik Kutusu 45'lik ile nostaljik bir geceye hazır olun.

"VJ. Metin Tapkı ile eski 45'lik şarkıları dinleyerek başlayacak, ardından geceye özel bir orkestrayla devam edeceksiniz."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Living Room

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9

Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Müzik Kutusu 45'lik Gecesi

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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