Müzik Kutusu 45'lik Gecesi
Müzik Kutusu 45'lik ile nostaljik bir geceye hazır olun."VJ. Metin Tapkı ile eski 45'lik şarkıları dinleyerek başlayacak, ardından geceye özel bir orkestrayla devam edeceksiniz.
Müzik Kutusu 45'lik ile nostaljik bir geceye hazır olun.
"VJ. Metin Tapkı ile eski 45'lik şarkıları dinleyerek başlayacak, ardından geceye özel bir orkestrayla devam edeceksiniz."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Living Room
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9
Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Müzik Kutusu 45'lik Gecesi
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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